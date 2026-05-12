رئيس أركان الجيش العراقي يتفقد صحراء النجف ميدانياً ويفنّد مزاعم وجود "قواعد مجهولة"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أجرت القوات الأمنية العراقية، متمثلة بقيادة عمليات كربلاء المقدسة، جولة ميدانية واسعة في صحراء النجف الأشرف، اليوم، وذلك بحضور رئيس أركان الجيش العراقي ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، إلى جانب نخبة من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع.

وجاءت هذه الجولة بتوجيهات عليا للاطلاع المباشر على الواقع الأمني في المنطقة، وكشف حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود "قواعد عسكرية مجهولة" أو تحركات مشبوهة في عمق الصحراء.

سيطرة أمنية مطلقة

وأكدت القيادات العسكرية خلال الجولة أن صحراء النجف تخضع لسيطرة كاملة ومتابعة دقيقة من قبل القوات العراقية، مشددة على أن جميع المناطق مؤمّنة بالكامل وفق الخطط العسكرية والاستخبارية المعتمدة. ونفت القيادة بشكل قاطع وجود أي نشاط أو منشآت عسكرية غير قانونية أو مجهولة كما روّجت له بعض المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي.

الواقع الميداني يفنّد الشائعات

وشهدت الجولة تفقداً دقيقاً لانتشار القطعات الأمنية وإجراءات تأمين الحدود الصحراوية، حيث أكد القادة أن الهدف من هذه التحركات الميدانية هو قطع الطريق أمام محاولات إثارة الرأي العام عبر الشائعات المضللة، ومنع أي خرق أمني محتمل في المناطق المفتوحة.

وفي ختام الجولة، جددت المؤسسة العسكرية التزامها بحماية أمن واستقرار البلاد، مؤكدة أن "الحقيقة الميدانية تبقى هي الفيصل" أمام حملات التضليل، وأن القوات الأمنية مستمرة في أداء واجباتها في مختلف القواطع لضمان سلامة المواطنين وسيادة الدولة.





