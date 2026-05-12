الكويت تقبض على 4 عناصر من الحرس الثوري

أربيل (كوردستان24)- أفادت وزارة الداخلية الكويتية بإلقاء القبض على أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد عبر البحر.

وذكرت الوزارة أن المتسللين الأربعة اعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، وهم: العقيد البحري أمير حسين عبد محمد زراعي، والعقيد البحري عبد الصمد يداله قنواتي، والنقيب البحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، والملازم أول البري محمد حسين سهراب فروعي راد.

وأضافت أن هؤلاء اعترفوا بتكليفهم من قبل الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية في يوم الجمعة الموافق 1 ایار/ مايو الجاري على متن قارب صيد جرى استئجاره خصيصاً لإتمام المهمة التي تشمل تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت، وفقاً للبيان.

وأوضحت الوزارة أن المتسللين اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية المتمركزة في جزيرة بوبيان، وأطلقوا النار عليها، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات أثناء تأديته مهامه. كما لاذ اثنان من عناصر المجموعة بالفرار خلال الاشتباك، وهما النقيب البحري منصور قمبري وعبد العلي كاظم سيامري (قائد القارب).

في سياق متصل، أكدت الكويت اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأطر المتبعة بهذا الشأن، مشددة على جاهزية قطاعات الوزارة كافة بالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الأمنية ذات الصلة والقوات المسلحة الكويتية بهدف التصدي لكل المخططات والأعمال العدائية التي تستهدف أمن دولة الكويت واستقرارها.

وطالبت الكويت إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن هذه "الأعمال العدائية"، كما شددت على احتفاظها بالحق الكامل للدفاع عن النفس وباتخاذ ما تراه مناسباً للدفاع عن السيادة، كما استدعت السفير الإيراني من أجل تسليمه مذكرة احتجاجا إثر محاولة تسلل عناصر الحرس الثوري البلاد.



