بلومبرغ: الولايات المتحدة تمنع ناقلة نفط عراقية من التوجه إلى فيتنام

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن القوات الأمريكية، التي تفرض حصاراً بحرياً على إيران، اعترضت ناقلة يونانية تحمل قرابة مليوني برميل من النفط العراقي كانت في طريقها إلى فيتنام، وذلك لسبب "غير معلوم".

وفي المقابل، وجهت الحكومة الفيتنامية نداءً عاجلاً إلى واشنطن للسماح بمرور الشحنة.

وبحسب الوكالة، طالبت شركة النفط الحكومية الفيتنامية الولايات المتحدة بالسماح للناقلة العملاقة "أغيوس فانوريوس 1" (Agios Fanourios 1) بالمرور عبر نقاط الحظر البحري خارج منطقة الخليج، مؤكدة حاجتها الماسة لهذه الشحنة لتشغيل مصفاة "نغي سون" ودعم اقتصاد البلاد.

وكانت الناقلة، التي تديرها شركة "إيسترن ميديتيرانيان ماريتيم" ومقرها أثينا، قد غيرت مسارها بشكل مفاجئ يوم الاثنين الماضي بالقرب من نقطة بدء الحظر الأمريكي. ووفقاً للبيانات، فإن السفينة كانت قد عبرت مضيق هرمز وهي تحمل 1.99 مليون برميل من خام البصرة قبل أن تضطر للتراجع.

من جانبها، أبلغت شركة "بيترو فيتنام أويك" القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بأن الشحنة تعود لها وقد تم تحميلها من العراق. وجاء في رسالة اطلعت عليها بلومبرغ: "هذه الشحنة تمثل أهمية قصوى لمصفاة نغي سون ولجمهورية فيتنام وشعبها، وأي تأخير إضافي يهدد بإيقاف المصفاة عن العمل بشكل كامل".

ولا يزال سبب اعتراض السفينة غامضاً حتى الآن، حيث تفرض العقوبات الأمريكية قيوداً على شحنات النفط المرتبطة بإيران، وليس تلك القادمة من العراق. وتؤكد بيانات تتبع السفن والمصادر المطلعة أن النفط المحمل على متن الناقلة هو نفط عراقي المصدر.