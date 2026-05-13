طقس العراق.. أمطار متفرقة وموجات غبار وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تقريرها للحالة الجوية في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى خارطة من التقلبات تشمل تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار، تزامناً مع تباين في درجات الحرارة.

وبحسب بيان للهيئة، فإن طقس يوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المناطق الوسطى والشمالية، وصحواً في الجنوب. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد وبابل والديوانية 36 مئوية، فيما تبلغ ذروتها في البصرة عند 39 مئوية، بينما تسجل السليمانية ودهوك أدنى المعدلات بـ 28 درجة.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم الجمعة طقساً غائماً جزئياً في عموم البلاد، مع فرص لزخات مطر خفيفة شمالاً، ونشاط في الرياح الشمالية الغربية مسببةً تصاعد الغبار، لا سيما في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى.

أما يوم السبت، فتزداد حدة التقلبات مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع نشاط للرياح تصل سرعته إلى 40 كم/س، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار في المناطق الوسطى والجنوبية.

ويختتم التقرير توقعاته ليوم الأحد القادم، حيث يستمر الطقس غائماً جزئياً مع فرص أمطار في المنطقة الشمالية، واستمرار تصاعد الغبار في وسط وجنوب البلاد نتيجة نشاط الرياح على فترات.