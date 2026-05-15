إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- تسمح بحرية الحرس الثوري لمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز بموجب "بروتوكولات قانونية" وضعتها إيران التي أغلقت هذا الممر عمليا منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الجمعة.

وقال مراسل التلفزيون من مدينة بندر عباس في جنوب الجمهورية الإسلامية "يمكن لمزيد من السفن أن تمرّ حاليا عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية".

ورأى في ذلك "مؤشرا على أن مزيدا من الدول وافقت على البروتوكولات القانونية الجديدة التي وضعتها إيران والقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في هذه المنطقة ومضيق هرمز".

يأتي ذلك غداة تأكيد الحرس أن قواته البحرية سمحت لسفن صينية بالمرور عبر المضيق الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء.

وأفاد التلفزيون الرسمي الخميس أن "أكثر من 30 سفينة" قامت بذلك، من دون أن يوضح ما إذا كانت كلها صينية.

ويشكّل المضيق الذي كان يمر عبره خمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، ويعد ممرا حيويا للأسمدة والشحن البحري، نقطة تجاذب رئيسية بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات الرامية لوضع حد نهائي للحرب.

وتتمسّك طهران بالتحكم بحركة المرور عبر المضيق حتى في مرحلة ما بعد النزاع، بينما تشدد الولايات المتحدة والعديد من دول العالم على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية فيه.

وأثار تقييد الحركة في هرمز اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية.

وقال مسؤول إيراني في نيسان/أبريل الماضي، إن طهران بدأت تحصيل رسوم عبور فرضتها في المضيق الاستراتيجي.