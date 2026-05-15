ترامب: الرئيس الصيني يؤيد منع طهران من امتلاك سلاح نووي وفتح مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن كواليس مباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مؤكداً وجود توافق في الرؤى بشأن الملف الإيراني، لاسيما فيما يتعلق بمنع طهران من حيازة أسلحة نووية وضمان أمن الملاحة الدولية.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أن الرئيس الصيني يتبنى موقفاً حازماً بضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، كما يشدد على أهمية فتح مضيق هرمز لضمان تدفق صادرات النفط والغاز المسال.

وفيما يخص أمد الاتفاق النووي المنشود، أبدى ترامب عدم ممانعته لتعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاماً، بشرط أن يكون ذلك "التزاماً حقيقياً"، مقترحاً إمكانية تسليم "الغبار النووي" الإيراني إلى الولايات المتحدة أو الصين. كما قلل الرئيس الأميركي من التقارير التي تتحدث عن استمرار القدرات الصاروخية الإيرانية، مؤكداً أن "80% منها قد انتهى".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن ترامب أنه يدرس حالياً رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن في وقت قريب.

وانتقالاً إلى ملف تايوان، أشار ترامب إلى أنه ناقش قضية الجزيرة ذات الحكم الذاتي "بشكل مكثف" مع شي جين بينغ خلال زيارته لبكين. ورداً على التخوفات من نشوب نزاع مسلح، استبعد ترامب حدوث ذلك، قائلاً: "الرئيس الصيني لا يريد رؤية حرب، ولا يرغب في مشاهدة تحرك نحو الاستقلال".