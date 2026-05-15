الصواعق الرعدية تحصد أرواح 3 أشخاص في محافظة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- شهدت محافظة السليمانية وقضاء رانية، اليوم الجمعة، حادثين مأساويين جراء تقلبات الطقس، حيث تسببت الصواعق الرعدية بمصرع ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وفي التفاصيل، تعرضت عائلة مكونة من أربعة أفراد في قرية "سەرسیان" التابعة لقضاء رانية لصاعقة رعدية شديدة أثناء تواجدهم داخل مركبتهم خلال رحلة عودة من نزهة عائلية.

وأسفر الحادث عن وفاة رب الأسرة، وهو منتسب في قوات البيشمركة يُدعى (محمد خضر)، ونجله (آريز) البالغ من العمر 15 عاماً على الفور.

فيما نجا طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر ووالدته من الموت، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط تأكيدات طبية باستقرار حالتهما الصحية.

في سياق متصل، أعلن مركز الإسعاف الفوري في السليمانية عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 43 عاماً في قرية "هەنارانی خواروو"، إثر تعرضه لصاعقة رعدية مماثلة، حيث قامت الفرق المختصة بنقل الجثمان لإكمال الإجراءات القانونية والطبية.

تأتي هذه الحوادث تزامناً مع تحذيرات سابقة أطلقتها المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، نبهت فيها من موجة أمطار غزيرة وصواعق رعدية تضرب مناطق متفرقة من الإقليم، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر الشديدين في ظل عدم استقرار المناخ.