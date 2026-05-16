ترامب يعلن تصفية "الرجل الثاني" في داعش بعملية أميركية نيجيرية مشتركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تمكن القوات الأميركية بالتعاون مع نظيرتها النيجيرية من القضاء على قيادي بارز في تنظيم داعش وصفه بأنه "أحد أكثر العناصر الإرهابية نشاطاً في العالم".

وأوضح الرئيس ترامب، في بيان نشره عبر منصته "تروث سوشال"، أن العملية نُفذت بناءً على توجيهات مباشرة منه، واصفاً المهمة بأنها كانت "معقدة للغاية ومخططة بدقة".

وأشاد الرئيس الأميركي بشجاعة القوات المشاركة التي نجحت في تنفيذ الاستهداف في العمق الإفريقي.

وكشف ترامب عن هوية المستهدف، مؤكداً أنه يدعى "أبو بلال المنوكي"، الذي يشغل منصب الرجل الثاني في الهيكل القيادي العالمي لتنظيم داعش.

مشيراً إلى أن المنوكي "كان يعتقد أن بإمكانه التواري عن الأنظار داخل القارة الإفريقية، إلا أن العمل الاستخباراتي والمصادر الميدانية مكنت القوات المشتركة من رصد تحركاته وإنهاء نشاطه".

تأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المكثفة لملاحقة قيادات التنظيمات المتطرفة وتجفيف منابعها في المناطق التي تحاول اتخاذها معاقل جديدة لها خارج نطاق الشرق الأوسط.