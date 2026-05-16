نيويورك تايمز: ترامب يدرس خيارات عسكرية لضرب منشآت إيران النووية

أربيل (كوردستان 24)- أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسلم من مساعديه حزمة من الخطط العسكرية التي تهدف إلى تقويض البرنامج النووي الإيراني وشل حركة البنى التحتية الحيوية.

وتتضمن الخيارات المطروحة على طاولة البيت الأبيض شن هجمات عسكرية مباشرة، وعمليات إنزال لقوات خاصة داخل العمق الإيراني لاستهداف المواقع النووية.

كما تبرز ضمن الخيارات خطة للسيطرة الميدانية على "جزيرة خرج" الاستراتيجية، تزامناً مع حملة قصف جوي مكثف قد تطال القواعد العسكرية ومنشآت الطاقة، رغم أن المصادر أكدت عدم اتخاذ ترامب قراراً نهائياً بالتنفيذ حتى اللحظة.

وفي نبرة لا تخلُ من التهديد، أكد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية أن "صبر واشنطن بدأ ينفد"، مشدداً على ضرورة رضوخ طهران لاتفاق جديد.

وقلل ترامب من شأن المخاوف المتعلقة باليورانيوم المخصب، واصفاً القضية بأنها ترتبط بـ "العلاقات العامة"، ومعتبراً أن فرض السيطرة الأمريكية عليه هو المسار الأفضل.

في المقابل، بدا المشهد الدبلوماسي أكثر تعقيداً مع إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن تفاهمات تقضي بتأجيل المفاوضات النووية إلى موعد غير محدد.

وفيما وصف عراقجي الأوضاع في مضيق هرمز بـ "المعقدة"، أعرب عن ترحيب طهران بالوساطات والجهود المبذولة من قِبل روسيا والصين والهند وباكستان في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة في المنطقة.