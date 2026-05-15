طقس العراق.. أمطار وغبار وتغيير في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى موجة من الأمطار متفاوتة الشدة وتصاعد للغبار الكثيف، مع تذبذب واضح في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى. في حين يسود طقس صحو في المنطقة الجنوبية. وأشار البيان إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية مسبباً تصاعداً للغبار، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعدة درجات في عموم المحافظات.

درجات الحرارة العظمى ليوم السبت:

بغداد، صلاح الدين، الأنبار: 30 درجة مئوية.

البصرة: 36 درجة مئوية (الأعلى في البلاد).

أربيل: 25 درجة مئوية.

دهوك والسليمانية: 22 درجة مئوية.

النجف، بابل، الديوانية: 32 درجة مئوية.



أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً بشكل عام، مع استمرار فرصة تساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية. وستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع قليلاً في جميع مناطق البلاد مقارنة باليوم السابق.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم الاثنين طقساً غائماً جزئياً في الشمال مع أمطار في أقسامه الجبلية، وصحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً ملموساً (عدة درجات) في الوسط والجنوب، مع نشاط للرياح في الأقسام الغربية يؤدي إلى تصاعد غبار محلي.

وتختتم الهيئة توقعاتها ليوم الثلاثاء، حيث يستمر الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرص لأمطار خفيفة في الجبال، وصحواً في بقية المناطق. وتبقى درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الوسط والشمال، بينما تنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية.