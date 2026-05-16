مشروع روناكي ينعش قطاع الزراعة في قضاء عقرة

أربيل (كوردستان 24)- ساهم توفير التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة للمزارعين في قضاء "عقرة" (ئاکرێ) في إحداث تغييرٍ كبير في القطاع الزراعي بالمنطقة، مما أدى إلى تبديد مخاوف المزارعين وزيادة ملحوظة في مساحات الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية.

في السنوات الماضية، كان انقطاع ونقص الكهرباء يسببان مشاكل كبيرة لري الحقول، ولكن الآن وبفضل توفر الكهرباء المستمرة ضمن مشروع "روناکي"، بات بإمكان المزارعين ري أراضيهم في أي وقت يشاؤون دون خوف من جفاف محاصيلهم.

يقول لطيف عبد الكريم، أحد مزارعي المنطقة لـ كوردستان 24: في السابق، عندما كنا نزرع الأراضي، كان علينا الانتظار ليومين أو ثلاثة لكي تأتي الكهرباء لنتمكن من الري، أما الآن فنحن نشغل أجهزتنا ونروي المحاصيل متى أردنا.

وبحسب إحصائيات مديرية زراعة عقرة، فإن أكثر من 80% من مزارعي المحاصيل الصيفية يعتمدون في الري على المياه الجوفية والآبار، واستخراج هذه المياه يتطلب الكهرباء.

وبفضل هذه التسهيلات، تم زرع أكثر من 5 آلاف دونم بمحاصيل مثل الخيار والطماطم والرقي (البطيخ الأحمر) خلال هذا الموسم فقط.

المزارعون في المنطقة، وإذ أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة إقليم كوردستان على توفير هذه الخدمة، قدموا مطالب أخرى؛ حيث يقول المزارع عمرخان مستفي: استفدنا كثيراً من خطوة الحكومة هذه ونشكرهم، لكننا نطالب بتخفيض أسعار الكهرباء والمستلزمات الأخرى مثل الأسمدة، لأن أغلب المزارعين من ذوي الدخل المحدود.

كما طالب مشير زبير، وهو مزارع آخر، الجهات المعنية بمساعدتهم في توفير البيوت البلاستيكية لتطوير أعمالهم.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الكهرباء وتوفر التسهيلات إلى نهضة أكبر في القطاع الزراعي بعقرة خلال السنوات القادمة، مما ينعش الإنتاج المحلي ويوفر دخلاً أفضل لمزارعي المنطقة.