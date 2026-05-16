سنقاتل في كل دقيقة.. أرنولد يعد الجماهير بظهور تاريخي في كأس العالم

أربيل (كوردستان24)- أكد مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، عزم "الأسود" على تقديم أداء بطولي والقتال حتى الرمق الأخير في نهائيات كأس العالم المقبلة. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أعرب أرنولد عن سعادته بالعودة إلى العراق، مقدماً اعتذاره للجماهير عن غيابه خلال فترة حسم التأهل، وهو ما عزاه لالتزامه بنصائح الحكومة الأسترالية المتعلقة بالأوضاع في تلك الفترة.

ووصف أرنولد مجموعة المنتخب الوطني بأنها "الأصعب"، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على مواجهة الافتتاح أمام النرويج، تليها الموقعة الكبرى أمام فرنسا "بطلة العالم"، ثم مواجهة السنغال "بطل إفريقيا". وشدد المدرب على ضرورة العمل بروح العائلة الواحدة لتحقيق إنجاز يليق بطموحات الشعب العراقي، قائلاً: "لا أريد التحدث عن كيفية التأهل، بل عما سنفعله هناك في المونديال".

وعن رهانه في البطولة، راهن أرنولد على "العقلية العراقية" التي تتميز بروح القتال والإصرار، مؤكداً أن قوة المنتخب تُستمد من قوة الدوري المحلي والاهتمام بالقواعد والشباب.

وفي سياق التحضيرات، كشف أرنولد عن قرب الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب خلال يومين أو ثلاثة أيام، والتي ستضم ما بين 33 إلى 35 لاعباً. وأوضح أن معيار الاختيار يعتمد على الاندماج الحقيقي في "عائلة المنتخب"، مؤكداً أنه لم يمنح وعوداً مسبقة لأي لاعب، وأنه ما زال يواصل تقييم المستويات.

واختتم المدرب حديثه بالإشارة إلى أهمية معسكر "جيرونا" المرتقب، مؤكداً أنه سيكون المحطة الحاسمة لتقييم الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين، والوقوف على حالة المصابين قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض غمار الحدث العالمي.