بقرارٍ من رئاسة الوزراء.. العراق يُفعّل التبادل التجاري عبر الحدود مع إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم السبت 16 أيار 2026، عن صدور توجيهات من رئاسة الوزراء تقضي بتفعيل حركة "الترانزيت" ونقل البضائع والسلع مع الجانب الإيراني عبر كافة المنافذ الحدودية، في خطوة استراتيجية تمنح طهران ممرات تجارية كاملة عبر الأراضي العراقية للالتفاف على الحصار البحري المفروض عليها.

وبموجب الكتاب الرسمي، وُجهت السلطات الجمركية في عموم البلاد (الشمالية، والوسطى، والغربية، والجنوبية)، إلى جانب جمارك مطار بغداد الدولي والبريد الجوي، ببدء العمل الفوري بنظام الترانزيت وإعادة الشحن مع إيران.

تأتي هذه الخطوة لتعزز المسارات البرية البديلة بعد الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة عقب النزاع العسكري الذي اندلع في شباط الماضي واستمر لـ 39 يوماً، والذي أدى لاحقاً إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

تتزامن هذه التحركات العراقية مع إجراءات دولية مشابهة؛ حيث افتتحت باكستان ممرات ترانزيت جديدة مع طهران، في حين سجلت خطوط السكك الحديدية بين إيران والصين قفزة نوعية بزيادة حجم التبادل التجاري إلى ثلاثة أضعاف منذ بدء الحصار البحري.

ويرى مراقبون أن القرار العراقي يمثل تحولاً كبيراً في المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث ستتحول الأراضي العراقية إلى جسر لوجستي يربط إيران بالأسواق الخارجية، ما يقلل من تداعيات القيود البحرية الأمريكية التي تمنع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية.