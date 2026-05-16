لغز مدرج الـ 1.5 كم.. "AP" تكشف كواليس الإنزال الإسرائيلي في صحراء النخيب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف مسؤولون عراقيون وأمريكيون لوكالة "أسوشيتد برس" (AP)، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإنشاء إسرائيل لموقع عسكري سري يضم قوات خاصة في قلب الصحراء العراقية خلال بداية المواجهة مع إيران، مشيرين إلى أن الموقع استُخدم كمركز لوجستي متقدم لسلاح الجو الإسرائيلي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" هي السباقة في الكشف عن هذه المنشأة العسكرية، مما أثار موجة من الجدل الواسع وردود الفعل الغاضبة داخل الأوساط السياسية والأمنية العراقية.

تفاصيل التحرك العراقي والاشتباك:

أفاد مسؤولون عراقيون بأن قوات الجيش بدأت التحقيق في أوائل شهر آذار الماضي بعد ورود تقارير عن وجود قوة عسكرية غير مصرح بها في صحراء "النخيب" (منطقة قاحلة جنوب غرب كربلاء والنجف). وعند اقتراب القوات العراقية من الموقع، تعرضت لإطلاق نار وهجوم جوي.

وبينما أكدت السلطات العراقية رسمياً وجود قوة صغيرة غير مرخصة لفترة وجيزة دون تسميتها، أكد مسؤولان أمنيان واستخباراتيان عراقيان ومسؤول عسكري أمريكي رفيع (طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم) للوكالة أن الموقع كان يتبع لإسرائيل بالفعل.

وعلق المسؤول الأمريكي قائلاً: "إن تسمية الموقع بـ (قاعدة) قد تكون مبالغاً فيها، بل هو موقع مؤقت أو معسكر لدعم الهجمات الجوية ضد إيران". من جانبه، كشف مسؤول استخباراتي عراقي أن القوات الإسرائيلية نصبت خياماً في المنطقة بهدف "مراقبة منصات إطلاق الصواريخ ونشاط الطائرات المسيرة لبعض الفصائل المسلحة"، مرجحاً وصول تلك القوات عبر عمليات إنزال جوي.

الموقف الرسمي وصور الأقمار الصناعية:

في المقابل، التزم الجيش الإسرائيلي والبنتاغون الصمت ولم يصدر عنهما أي تعليق رسمي. ومن جهته، قام الجيش العراقي بإرسال قوات للمنطقة ونظم جولة لصحفيين لإظهار عدم وجود آثار لبقاء عسكري دائم. وقال رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، خلال الزيارة: "نعتقد أنها كانت قوة صغيرة مكثت لفترة لم تتجاوز 48 ساعة".

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، أن المعلومات وردت في 3 آذار حول قوة "معادية" في بادية النجف، وعند تحرك القوات العراقية في اليوم التالي، تعرضت لهجوم جوي على بعد 25 كم من الموقع، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وفي تطور تقني، أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 8 آذار وجود مدرج اصطناعي في الموقع (250 كم جنوب غرب بغداد) بطول 1.5 كم، وهو طول كافٍ لإقلاع وهبوط الطائرات الحربية. ويقع هذا المدرج على بعد 45 كم من بلدة النخيب، وهي مسافة كافية لضمان السرية وتجنب لفت الأنظار.