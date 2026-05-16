لجنة مشتركة تستعد لنقل رفات جنود عراقيين عُثر عليهم عند الحدود الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدير ناحية حاجي أومران عن العثور على رفات ثلاثة جنود عراقيين يعود تاريخهم إلى حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران ضمن حدود الناحية، مشيراً إلى أنه من المقرر تسليمهم إلى ذويهم في وقت قريب.

صرح عبد الوهاب محمود، مدير ناحية حاجي أومران، اليوم السبت 16 أيار 2026، بأنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية العثور على قبور ثلاثة جنود عراقيين في مرتفعات "بوبرش" الواقعة بسفح جبل "كودو"، بالقرب من نقطة الصفر الحدودية بين إقليم كوردستان وإيران، وأوضح أنه تم إبلاغ وزارة شؤون الشهداء في حكومة إقليم كوردستان بهذا الأمر.

وأضاف مدير الناحية أنه من المقرر أن تشرف لجنة مشتركة من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قريباً على عملية فتح القبور ونقل الرفات، مؤكداً أنه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تسليم الرفات إلى عائلاتهم.

يُذكر أن الحرب التي اندلعت بين العراق وإيران عام 1980 واستمرت حتى عام 1988، تُعد واحدة من أكثر الحروب تدميراً في القرن الماضي، حيث أسفرت عن مقتل وفقدان مئات الآلاف من الجنود من كلا الطرفين. وكانت المناطق الحدودية في إقليم كوردستان، ولا سيما المناطق الجبلية في حاجي أومران، وجومان، وبنجوين، مسرحاً رئيسياً لتلك الاشتباكات العنيفة.

وعلى الرغم من مرور عقود على انتهاء الحرب، لا يزال العمل مستمراً عبر لجان مشتركة بين العراق وإيران وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعثور على رفات الجنود المفقودين في تلك المناطق الحدودية وإعادتهم إلى ذويهم.