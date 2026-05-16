الرئيس بارزاني خلال استقبال سفير الفاتيكان لدى العراق: التعايش في كوردستان ثقافة نفخر بها

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، رئيس الأساقفة المطران ميروسواف فاخوفسكي، بمناسبة تسلمه مهامه سفيراً جديداً لدولة الفاتيكان لدى العراق.

وأعرب السفير الجديد خلال اللقاء عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، ناقلاً شكر وتقدير الفاتيكان للرئيس بارزاني ولشعب وحكومة الإقليم على مواقفهم الإنسانية، لاسيما فتح الأبواب واحتضان النازحين من مختلف مناطق العراق خلال الأزمات، وتقديم الدعم والمساندة للمسيحيين بشكل خاص. كما أثنى السفير على ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر المتجذرة في الإقليم، والتي تمنح جميع المكونات شعوراً بالأمان والاستقرار.

وثمن سفير الفاتيكان دعم حكومة إقليم كوردستان للمشاريع الحيوية للمكون المسيحي، ومنها إنشاء الجامعة الكاثوليكية ومستشفى عنكاوا والمدارس الخاصة التي تتيح للطلبة المسيحيين الدراسة بلغتهم الأم. كما استذكر الجانبان الزيارة التاريخية السابقة للرئيس بارزاني للفاتيكان، والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس (البابا السابق) إلى إقليم كوردستان.

من جانبه، هنأ الرئيس مسعود بارزاني المطران فاخوفسكي بمناسبة تسلمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق ومؤكداً دعمه الكامل لنجاح مهمته الدبلوماسية.

وشدد الرئيس بارزاني على أن التعايش وقبول الآخر في إقليم كوردستان قد تحول إلى "ثقافة راسخة" يفتخر بها الكوردستانيون، مؤكداً بذل كافة الجهود للحفاظ على هذا النهج وتطويره.

كما سلط الرئيس بارزاني الضوء على التضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات بيشمركة كوردستان خلال الحرب ضد إرهابيي داعش، حيث استشهد وأصيب عدد كبير من البيشمركة في سبيل حماية جميع المكونات الدينية والقومية دون تمييز.

وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره لقداسة البابا وحكومة الفاتيكان على دعمهم المستمر للإقليم، معرباً عن أمله في أن يقوم قداسة البابا بزيارة العراق وإقليم كوردستان في المستقبل القريب.