لارا دزەيي: ارتداء الزي الكوردي على السجادة الحمراء رسالة فخر بهويتنا

أربيل (كوردستان24)- شاركت مصممة الأزياء الكوردية العالمية، لارا دزەيي، في فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي، متألقة بتصميم فريد من ابتكارها يعكس الامتداد الثقافي والحضاري لكوردستان.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت، تحدثت لارا دزەيي عن تجربة مشاركتها في هذا المحفل العالمي، مشيرة إلى أن مهرجان كان ليس حكراً على الممثلين فحسب، بل يستضيف سنوياً أبرز الشخصيات العالمية في مجالات التصميم، وعرض الأزياء، والموسيقى والفن.

وأوضحت دزەيي، التي تلقت دعوة رسمية للمشاركة، أن صدى عروضها السابقة في باريس وميلانو كان له دور كبير في لفت أنظار منظمي المهرجان. وأكدت أن هدفها الرئيسي من التواجد في "كان" هو تعريف العالم بالثقافة والزي الكوردي، قائلة: "إن ارتداء الزي الكوردي على السجادة الحمراء في مهرجان بمكانة (كان) أمر بالغ الأهمية لإظهار هويتنا وثقافتنا للعالم أجمع".

من الفولكلور إلى الـ "كوتور" العصري

وشددت المصممة العالمية على ضرورة ألا يظل الزي الكوردي محصوراً في إطاره "الفولكلوري" التقليدي، بل يجب إعادة تصميمه بلمسات عصرية تجعله ملائماً للمحافل الدولية والسجادة الحمراء. وترى دزەيي أن دمج التراث الكوردي مع صيحات الموضة العالمية من شأنه أن يجذب اهتمام العالم ويضعه في مصاف الأزياء الراقية.

فستان "أشعة الشمس"

وكشفت لارا دزەيي أنها اختارت لهذه المناسبة أحد أكثر تصاميمها تميزاً، وهو فستان أطلقت عليه اسم "تيشكي خور" (أشعة الشمس). ويعد هذا التصميم مزيجاً فريداً بين الثقافة الكوردية الأصيلة وأسلوب "الكوتور" الحديث.

وحول مصدر إلهام هذا الزي، قالت لارا: "التصميم مستوحى من الشمس الموجودة في وسط علم كوردستان، وهي ترمز للنور، والقوة، والوطن الذي جئت منه".