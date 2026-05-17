البيت الأبيض ينشر صورة رمزية لترامب على طريقة "جيمس بوند"

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، فجر اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر فيها بشخصية العميل السينمائي الشهير جيمس بوند تحت مسمى "العميل 007"، مرفقة بشعار الحملة الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وبالتزامن مع هذه الصورة الرمزية، وجه ترامب رسالة شديدة اللهجة عبر منصته "تروث سوشيال"، ألمح فيها إلى قرب تحرك عسكري جديد ضد إيران، حيث كتب عبارة: "الهدوء الذي يسبق العاصفة".

ونشر ترامب صورة له تظهر خلفه عاصفة ضخمة وعدد من السفن الحربية، وهو ما فسرته الدوائر السياسية كإشارة مباشرة لاحتمالية شن هجوم عسكري وشيك.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "بي إف م" (BFM) الفرنسية، أكد ترامب أن إيران ستواجه "أوقاتاً عصيبة للغاية" إذا لم تتوصل إلى اتفاق.

مضيفاً: "الإيرانيون يرغبون في التفاوض، لكنني لست متأكداً بعد من إمكانية عقد اتفاق".

وأردف بلهجة حادة: "إذا لم تعجبني الجملة الأولى من المقترح الإيراني، فسألقي به في سلة المهملات؛ طهران أمام خيارين: إما الاتفاق أو السحق".

من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مرجحة انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.

في سياق متصل، أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن الجيش لديه "خطط لتطوير الهجمات عند الضرورة".

مشيراً إلى أن عملية "الغضب الملحمي" التي توقفت الشهر الماضي، قد تستأنف نشاطها خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقاً لمصادر عسكرية، تشمل الخيارات المطروحة شن غارات جوية مكثفة تستهدف قواعد الحرس الثوري والبنية التحتية العسكرية، بالإضافة إلى سيناريوهات تتضمن إنزال قوات خاصة داخل العمق الإيراني للسيطرة على المعدات النووية، لا سيما في منشأة أصفهان الذرية.