أمن السليمانية يهدّد أربعةً من محامي لاهور شيخ جنكي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر قانونية عن تعرض أربعة محامين ضمن فريق الدفاع عن "لاهور شيخ جنكي" لتهديدات مباشرة من قبل جهاز أمن السليمانية (الآسايش)، بذريعة توجيهات من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وأفاد أحد المحامين في تصريحٍ لـ كوردستان 24-مفضلاً عدم الكشف عن هويته- بأن جهاز الأمن تواصل معهم ليلة أمس، عقب جلسة المحاكمة التي عُقدت يوم الخميس 14 أيار 2026.

وأكد المحامي أن الاتصال تضمن تهديدات صريحة طالتهم وعائلاتهم، حيث تم إبلاغهم بأنهم سيتحملون كامل المسؤولية عن عواقب أفعالهم إذا ما استمروا في انتهاج ذات الأسلوب القانوني المتبع في الجلسة الماضية خلال المرافعة القادمة.

في غضون ذلك، وجّه فريق الدفاع عن شيخ جنكي مذكرة عاجلة إلى المؤسسات العليا في إقليم كوردستان والقنصليات الأجنبية، كشفوا فيها عن تفاصيل مروعة تتعلق بالحالة الصحية للمعتقل "حمه رش"، أحد أفراد الحماية التابعين لشيخ جنكي.

وذكرت المذكرة أن "حمه رش" تعرض خلال تسعة أشهر من الاحتجاز لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، تضمنت كسر جمجمته، وإحداث جروح طعنية في ظهره، وتحطيم أسنانه، وصولاً إلى "إخصائه" وفقاً لإفادته، في محاولة وُصفت بأنها تستهدف هدم كرامته وإصابته بعجز دائم.

وطالب الفريق بتدخل طبي وقانوني دولي عاجل لإنقاذ حياته.

وتعود جذور هذه القضية إلى ليلة 22 آب 2025، حين شهد محيط فندق "لاله زار" في مدينة السليمانية اشتباكات عنيفة دارت لعدة ساعات بين قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني ومسلحين موالين للاهور شيخ جنكي، انتهت باعتقال الأخير مع العشرات من أنصاره.