روسيا تعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات بطائراتٍ مسيرة على ضواحي موسكو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين إثر هجوم جوي واسع النطاق نفذته طائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو وضواحيها، في تصعيد وصفته الدوائر الرسمية بأنه الأكبر من نوعه.

وأفاد حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، في بيان رسمي، بأن المنطقة تعرضت لسلسلة من الهجمات المكثفة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل امرأة في بلدة "خيمكي" ورجلين في منطقة "ميتيشي"، بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص وتضرر عدد من المنازل السكنية والمرافق التابعة للبنية التحتية.

وفي العاصمة موسكو، أكد رئيس البلدية سيرغي سوبيانين نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط ما لا يقل عن 74 طائرة مسيرة خلال ليلة واحدة، ليرتفع إجمالي المسيرات التي تم تحييدها خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أكثر من 120 طائرة.

وأشار سوبيانين إلى أن إحدى الغارات الجوية تسببت في إصابة 12 شخصاً، غالبيتهم من العمال، إثر سقوط حطام بالقرب من موقع إنشائي مجاور لمصفاة نفط.

مؤكداً في الوقت ذاته أن العمليات الإنتاجية في المصفاة لم تتأثر، رغم وقوع أضرار مادية في ثلاثة مبانٍ سكنية محيطة.

يأتي هذا الهجوم بعد يومين من تهديدات أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستهداف المنشآت النفطية والعسكرية الروسية، رداً على هجمات صاروخية استهدفت العاصمة كييف.

وتؤكد أوكرانيا أن هذه العمليات تهدف إلى تقويض القدرات اللوجستية ومنشآت الطاقة التي تعتمد عليها موسكو في تمويل وإدارة عملياتها العسكرية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.