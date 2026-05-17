"سنتكوم" تكثُّف حصارها البحري على إيران وتُغير مسار عشرات السفن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان رسمي، أن مروحياتها بدأت بتنفيذ عمليات مراقبة مكثفة للسفن التجارية في المياه الإقليمية لمضيق هرمز، وذلك في إطار الحصار البحري المشدد المفروض على إيران.

وأوضح البيان أن الجيش الأمريكي نجح في تغيير مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة صوب الموانئ الإيرانية، فيما تم تعطيل 4 سفن أخرى بشكل كامل نتيجة عدم امتثالها لقرارات الحصار المفروضة.

تأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن حملة أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت مسمى "الغضب الاقتصادي"؛ وهي خطة شاملة تتضمن فرض عقوبات واسعة، ومحاصرة الموانئ، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه الدولية.

وتهدف الخطة بشكل أساسي إلى شلّ تجارة النفط والسلع الإيرانية، وضرب ما يُعرف بـ "أساطيل الظل" التي تعتمد عليها طهران للالتفاف على العقوبات وتصدير منتجاتها.

وفرضت الولايات المتحدة حصاراً شاملاً على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان/أبريل الماضي، بما في ذلك مضيق هرمز الذي يُعد "شريان الطاقة العالمي".

في المقابل، ردت طهران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بالتنسيق المباشر معها، وسط مخاوف دولية متزايدة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 8 نيسان/أبريل.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً منذ 28 شباط/فبراير الماضي، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد أهداف إيرانية، أسفرت وفقاً لإحصائيات طهران عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص.

بينما ردت إيران بسلسلة هجمات أدت إلى مقتلى في صفوف الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.