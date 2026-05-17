العراق يرفع إمداداته النفطية للسوق الأميركية بزيادة 24 ألف برميل يومياً

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى 100 ألف برميل يومياً مقارنة مع 76 ألف برميل يومياً في الأسبوع السابق.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، فقد حلّ العراق بالمرتبة السادسة ضمن أكبر الدول الموردة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة حققت زيادة قدرها 24 ألف برميل يومياً خلال الاسبوع الفائت وبنسبة نمو بلغت نحو 31.6%.

بينما تصدرت كندا قائمة الموردين إلى الولايات المتحدة بواقع 4.067 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ588 ألف برميل، ثم كولومبيا بـ164 ألف برميل، في حين جاءت السعودية رابعاً بواقع 154 ألف برميل يومياً.

ووفقاً لبيانات الطاقة الأميركية، جاءت البرازيل خامساً بـ109 آلاف برميل يومياً، بينما حل العراق سادساً، متقدماً على نيجيريا التي بلغت صادراتها 87 ألف برميل يومياً، والمكسيك بـ71 ألف برميل يومياً، ثم الإكوادور بـ64 ألف برميل يومياً، في حين لم تسجل ليبيا أي صادرات نفطية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها.