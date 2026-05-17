حكومة كوردستان تُجري مسحاً ميدانياً لتحديد نسب البطالة في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان عن عزمها تحديد معدلات البطالة وحجم القوى العاملة في الإقليم عبر مسح ميداني شامل سيبدأ قريباً.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026، أكد وكيل وزارة التخطيط، سيروان محمد، أن الاستعدادات لإطلاق مسح القوى العاملة وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأشار إلى أنه في حال عدم ظهور أي عوائق تقنية، فإن الفرق الميدانية ستبدأ عملية جمع البيانات في نهاية الشهر المقبل، لتحديد النسبة الدقيقة للبطالة وتوزيع القوى العاملة في محافظات الإقليم.

وأوضح محمد أن هذه العملية ستُنفَّذ بالتعاون بين هيئة الإحصاء ومنظمة العمل الدولية (ILO)، مبيناً أن آخر مسح ميداني مماثل تم إجراؤه يعود إلى عام 2021.

وشدد وكيل الوزارة على أن المؤسسات الحكومية لا تعتمد في بياناتها على التوقعات أو التقديرات العشوائية، بل تسعى من خلال هذا الإجراء العلمي إلى استخراج ونشر المعدلات الحقيقية للبطالة وفق المعايير الدولية.

وأظهر آخر مسح أُجري على مستوى العراق، أن نسبة البطالة في إقليم كوردستان لعام 2024 بلغت 14.97%.