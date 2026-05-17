رئيس وزراء إقليم كوردستان يوجّه دعوة هامة للمستثمرين المحليين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، استمرار الدعم الحكومي للمستثمرين المحليين الذين باتوا يشكلون نحو 83% من إجمالي النشاط الاستثماري في الإقليم، مشيراً إلى أن العمل في مشاريعهم يسير بخطى متواصلة.

وأوضح شكري، في تصريحٍ لـ كوردستان 24"، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وجه خلال اجتماعه الأخير مع المستثمرين المحليين دعوة لتشكيل تحالفات ومجموعات اقتصادية قوية؛ لتولي تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تطرحها الحكومة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الصناعات الثقيلة والمعامل الكبرى.

وكشفت بيانات هيئة الاستثمار أن الفترة الممتدة من منتصف عام 2019 وحتى الربع الأول من العام الحالي، شهدت منح 754 رخصة استثمارية برأس مال إجمالي بلغ 22 مليار دولار، شملت مستثمرين محليين وأجانب.

وعزا شكري هذا الإقبال المتزايد إلى الاستقرار الأمني والقوانين الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن المستثمرين الصينيين استحوذوا على "حصة الأسد" من الاستثمارات الأجنبية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار.

وأعلن عن توصل الجانب الصيني إلى اتفاق نهائي مع حكومة الإقليم لإنشاء ثلاثة مصانع كبرى لإنتاج وتجميع قطع غيار السيارات في أربيل، مما سيساهم في خلق فرص عمل وتغطية احتياجات الأسواق المحلية.

في غضون ذلك، كشف مدير عام المدن الصناعية في الإقليم، پشتیوان حمه سعید، عن خطة صينية طموحة لإنشاء مصنع متطور لإنتاج السيارات الكهربائية في أربيل.

وأشار في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن مقترح المشروع يخضع حالياً لدراسة فنية دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الوحدات الصناعية نشاطها الفعلي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأرجع حمه سعيد هذا التوسع الاستثماري إلى التسهيلات والمزايا الممنوحة بموجب قانون الاستثمار في الإقليم، مؤكداً وجود 54 مشروعاً استثمارياً عملاقاً قيد التنفيذ حالياً بقيمة تقديرية تصل إلى 11 مليار دولار.