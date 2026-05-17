3 منها في كوردستان.. العراق يرشّح 7 قرى لمسابقة أفضل القرى السياحية عالمياً

أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم هيئة السياحة العراقية، علي ياسين، عن ترشيح سبع قرى عراقية للمنافسة في مسابقة "أفضل القرى السياحية في العالم" التي تنظمها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً وجود تنسيق عالي المستوى بين بغداد وأربيل لتطوير القطاع السياحي في البلاد.

وفي تصريح لكوردستان 24، اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026، أكد ياسين، أن هناك تعاوناً مستمراً على أعلى المستويات بين الحكومة الاتحادية وهيئة السياحة في إقليم كوردستان.

مشيراً إلى أن هذا العمل المشترك يمثل الركيزة الأساسية لبناء قطاع سياحي متطور وقادر على المنافسة دولياً بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح ياسين أن الهيئة أعدت ملفاً شاملاً ورصيناً للمشاركة في مبادرة منظمة السياحة العالمية التي تهدف لاختيار أفضل 100 قرية سياحية حول العالم.

مبيناً أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع السياحة الريفية والبيئية ووضع العراق على خارطة السياحة "الخضراء".

وعن القرى المرشحة، أشار المتحدث إلى أن العراق استثمر الحد الأعلى المسموح به للترشيح لكل دولة، وهو سبع قرى؛ ثلاث منها في إقليم كوردستان وهي: (بيارة في حلبجة، وهرور في دهوك، ورواندز في أربيل).

أما القرى الأربع الأخرى فتتوزع على محافظات نينوى، وكربلاء، وذي قار، وواسط.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة العراقية إن الرسالة الجوهرية من هذا الترشيح هي تعريف العالم بالثقافة والتراث العراقي المتنوع، وتطبيق مفهوم "الاستدامة" عبر إيصال التكنولوجيا والخدمات للمناطق الأثرية والريفية دون المساس بأصالتها أو الإضرار ببيئتها الطبيعية.

مشدداً على أن أحد المعايير الأساسية لاختيار هذه القرى هو تحفيز المجتمعات المحلية على الانخراط في العمل السياحي، سواء عبر صناعة الهدايا التذكارية أو العمل كأدلة سياحيين.

مؤكداً أن "أي نشاط سياحي لا يشترك فيه سكان المنطقة المحليون لن يكتب له الاستدامة أو النجاح".

وفيما يخص التوقعات، أشار ياسين إلى أن الطموح لا يقتصر على نيل اللقب فحسب، بل يمتد لتشجيع كافة القرى على تحسين خدماتها واعتماد معايير الاستدامة.

وأوضح أن القرية الفائزة ستحظى باهتمام دولي واسع، حيث سيتم الترويج لها عبر منصات منظمة السياحة العالمية في أكثر من 160 دولة، مؤكداً جاهزية الهيئة لتقديم كافة الخبرات والدعم الفني واللوجستي لإنجاح هذا الملف.