إيران ترفع إجمالي عمليات الإعدام في العالم لعام 2025 إلى أعلى رقم مسجل منذ 44 عاما

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين، أن إيران أعدمت أكثر من 2,150 شخصا خلال العام الماضي، في زيادة "صادمة" رفعت إجمالي عدد الإعدامات المسجلة في جميع أنحاء العالم إلى أعلى رقم منذ عام 1981.

وقالت تقرير للمنظمة الحقوقية إنها تأكدت من إعدام أكثر من 2,707 شخصا في 17 دولة حول العالم في عام 2025. ومن بين هذه الإعدامات، هناك 2,159 عملية في إيران.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ بريطانيا مقرا، أنه كما في السنوات السابقة، العدد الاجمالي "لا يشمل آلاف الإعدامات" التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين، الدولة الأكثر استخداما لعقوبة الإعدام في العالم، وذلك بسبب "تكتم الدولة" على البيانات.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن رقم 2,707 لعمليات الإعدام المسجلة في عام 2025، بما في ذلك في السعودية والكويت ومصر واليمن وسنغافورة والولايات المتحدة، يمثل زيادة بأكثر من الثلثين مقارنة بالعام السابق.

وأضافت أن استخدام العقوبة القصوى "كان أكثر وضوحا في الدول التي شددت فيها السلطات قبضتها على السلطة بتقييد الحريات المدنية وإسكات المعارضة وتجاهل الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".

وجاءت "الزيادة الهائلة في عمليات الإعدام المسجلة في إيران" في ظل "تكثيف السلطات لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي والسيطرة"، لا سيما بعد حرب حزيران/يونيو 2025 مع إسرائيل، وفق المنظمة.

- احتجاجات

وأشارت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان إلى أن إيران صعّدت مجددا في عام 2026 من استخدامها لعقوبة الإعدام، وذلك في أعقاب احتجاجات كانون الثاني/يناير والحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة، حيث ارتبط تنفيذ الإعدامات بتهم الاحتجاج والانتماء إلى جماعات محظورة.

وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية، وهي المساهم الأساسي في هذا الارتفاع الحاد، أعدمت عام 2025 ما لا يقل عن 2,159 شخصا، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2024

وانعكس هذا التوجه، وإن كان على نطاق أضيق، في مناطق أخرى من الإقليم.

فقد نفذت السعودية العام الماضي ما لا يقل عن 356 عملية إعدام، متجاوزة بذلك رقمها السابق البالغ 345 عملية إعدام على الأقل لعام 2024.

وتضاعفت عمليات الإعدام في الكويت ثلاث مرات تقريبا، من ست عمليات في عام 2024 إلى 17. وفي مصر، تضاعف الرقم تقريبا من 13 إلى 23 عملية إعدام.

وفي اليمن، ارتفع العدد السنوي بأكثر من الثلث، من 38 على الأقل إلى 51 على الأقل، بحسب ما أضافت المنظمة.

وفي الولايات المتحدة وصل إجمالي عمليات الإعدام إلى 47، وهو أعلى رقم منذ عام 2009، بعد "الزيادة غير المسبوقة" في عمليات الإعدام في فلوريدا التي وصلت إلى 19، وفقا للمنظمة.

وأضافت المنظمة أن سلطات سنغافورة نفذت 17 عملية إعدام، وهو أعلى رقم في البلاد منذ عام 2003.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "تكتم الدولة" في الصين بشأن استخدامها لعقوبة الإعدام "يشير إلى استخدام متعمد لهذه العقوبة لإيصال رسالة مفادها أن الدولة لن تتسامح مع أي تهديدات للأمن العام أو الاستقرار".

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها لا تزال تعتبر الصين "الجلاد الأول في العالم".

AFP