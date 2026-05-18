بينهم قيادي في الجهاد الاسلامي.. قتيلان بغارة اسرائيلية على شرق لبنان

أربيل (كوردستان24)- قتل شخصان بينهم قيادي في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية ليل الأحد الاثنين بضربة اسرائيلية قرب مدينة بعلبك في شرق لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، مع مواصلة الدولة العبرية ضرباتها رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية بأن ضربة اسرائيلية استهدفت عند منتصف الليل "شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك لجهة المدخل الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته الشابة راما".

