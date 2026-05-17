مقتل 5 فلسطينيين في غارات ونيران إسرائيلية بقطاع غزة وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤولون صحيون في قطاع غزة، اليوم الأحد 17 ایار/مایو 2026 ، عن مقتل خمسة أشخاص جراء غارات وإطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية، في أحدث موجة من العنف تضرب القطاع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

تفاصيل الهجمات

وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، الذي يدير عمليات الإنقاذ، بأن خمسة "شهداء" نُقلوا إلى المستشفيات منذ صباح اليوم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأوضحت التقارير الميدانية توزيع الضحايا على النحو التالي:

- دير البلح (وسط القطاع): مقتل ثلاثة أشخاص في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية.

- منطقة المواصي بخان يونس (جنوباً): مقتل فلسطيني واحد في غارة جوية.

- مدينة غزة (شمالاً): مقتل شخص خامس جراء إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية.

وقد أكدت المستشفيات في المناطق المذكورة استلام جثامين الضحايا، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول هذه الحوادث.

هدنة هشة واتهامات متبادلة

وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار الذي أُبرم في تشرین الاول/ أكتوبر الماضي قد أوقف الحرب الشاملة التي اندلعت عقب هجمات السابع من تشرین الاول/ أكتوبر 2023، إلا أن العنف لم يتوقف تماماً. ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الاتهامات بشكل يومي بانتهاك بنود التهدئة.

حصيلة الضحايا منذ تشرین الاول

تشير بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتمدها الأمم المتحدة، إلى أن حدة العنف المستمر منذ بدء الهدنة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 871 فلسطينياً. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل خمسة من جنوده في قطاع غزة خلال الفترة ذاتها.

يأتي هذا التصعيد الميداني ليضع اتفاق وقف إطلاق النار أمام اختبارات صعبة، في ظل استمرار الغارات الجوية والاشتباكات المتقطعة التي تحصد المزيد من الأرواح يومياً.



المصدر: فرانس برس