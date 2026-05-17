السعودية تعلن اعتراض 3 مسيّرات دخلت أجواء المملكة من العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير 3 مسيّرات، صباح الیوم الأحد 17 ایار/مایو 2026، بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وأكد المالكي، في بيان، على أن "وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في أبريل، استدعاء سفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، وذلك على خلفية "استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت المملكة ودول الخليج الشقيقة عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية".

ووفقاً لبيان الخارجية السعودية، شدد وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي خلال تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج.

وأكد أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات، مجدداً رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، كما أكد أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.