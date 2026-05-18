رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل محافظ النجف ويبحث معه تعزيز التعاون المشترك

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردتان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 18 أيار/مايو، محافظ النجف يوسف مكي كناوي والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتطوير آفاق التعاون والتنسيق بين الإقليم والمحافظات العراقية، ولاسيما محافظة النجف، في مختلف المجالات والقطاعات.

من جانبه، أشار محافظ النجف إلى أن الهدف من زيارتهم للعاصمة أربيل هو المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من تجربة الإصلاح والخبرات الناجحة لحكومة الإقليم في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال رقمنة الخدمات العامة (التحول الرقمي).