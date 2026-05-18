الرئيس بارزاني يستقبل محافظ النجف ويؤكد على تعزيز التعاون في مجالات الإعمار والبيئة

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، محافظ النجف يوسف كناوي، يرافقه وفد من أعضاء مجلس محافظة النجف.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة في العراق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين إقليم كوردستان ومحافظة النجف.

كما شدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات الإعمار وحماية البيئة والمجالات التنموية الأخرى، بما يخدم المصالح المشتركة.