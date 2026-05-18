خطة خاصة لعيد الأضحى.. كوردستان تشدد إجراءات الذبح والوقاية من الحمى النزفية

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة مجزرة أربيل الحديثة ووزارة الصحة في إقليم كوردستان عن سلسلة من الإجراءات والتعليمات الوقائية الخاصة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تهدف إلى تسهيل عملية الأضاحي وضمان السلامة العامة والوقاية من الأمراض الانتقالية، وفي مقدمتها "الحمى النزفية".

كشف مدير المجزرة الحديثة في أربيل، هلمت حمزة، في تصريح لـ "كوردستان 24"، عن خطة العمل للأيام الأربعة للعيد، مؤكداً تمديد ساعات الدوام لتصبح 12 ساعة يومياً (من 6 صباحاً حتى 6 مساءً).

وأوضح حمزة أن هذه الزيادة رفعت قدرة المجزرة الاستيعابية لتصل إلى ذبح 1600 رأس من الماشية الصغيرة و300 رأس من الماشية الكبيرة يومياً. وأشار إلى مشاركة فريق طبي متخصص يضم 16 طبيباً بيطرياً يعملون بنظام المناوبات لإجراء فحوصات دقيقة على مرحلتين (قبل الذبح وبعده)، مع تكثيف عمليات التعقيم لتصل إلى ثلاثة أيام أسبوعياً كإجراء احترازي ضد فيروس الحمى النزفية.

تعليمات للمواطنين داخل المجزرة:

1. الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات (توزع عند الاستقبال).

2. منع اصطحاب الأطفال الصغار إلى داخل المجزرة.

3. تقليل عدد المرافقين لصاحب الأضحية لتجنب الازدحام.

4. إحضار أوانٍ أو قدور خاصة لنقل اللحوم لضمان نظافة السيارات.