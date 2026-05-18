نيجيرفان بارزاني يثمن دور الفاتيكان ويوجه دعوة لقداسة البابا لزيارة إقليم كوردستان

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم، بقداسة البابا ليون الرابع عشر في مدينة الفاتيكان، حيث جرى بحث أوضاع المكونات الدينية وتعزيز قيم التعايش في المنطقة.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة إكس اليوم الاثنين 18 أيار 2026، عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكداً أن المسيحيين وجميع الطوائف الدينية الأخرى يمثلون جزءاً لا يتجزأ من تاريخ إقليم كوردستان وهويته، مشدداً على أنهم يسهمون بشكل فاعل في صياغة مستقبل إقليم كوردستان.

وجدد نيجيرفان بارزاني التزام إقليم كوردستان الثابت بحماية حقوق المكونات وصون كرامتهم، قائلاً: "إن تأمين الوجود السلمي للمكونات في موطن آبائهم وأجدادهم سيبقى دائماً على رأس واجباتنا".

كما نقل رئيس إقليم كوردستان تقدير العراق وإقليم كوردستان العميق للدور الأخلاقي والقيادي الذي يضطلع به الفاتيكان، ولجهوده المستمرة في تعزيز لغة الحوار وترسيخ قيم التعايش السلمي بين الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

وفي لفتة وفاء، استذكر نيجيرفان بارزاني بامتنان الزيارة التاريخية التي قام بها البابا الراحل فرنسيس إلى العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أثرها الكبير في نفوس العراقيين.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعوة رسمية لقدراسة البابا لزيارة العراق وإقليم كوردستان.