وكالة الطاقة الدولية تحذر من نفاذ مخزونات النفط بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حذر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، من أن مخزونات النفط التجارية العالمية تتآكل بسرعة فائقة في ظل الحرب مع إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه المخزونات لن تكفي سوى لأسابيع قليلة قادمة.

وأوضح بيرول، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، أن عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية أضافت نحو 2.5 مليون برميل يومياً إلى الأسواق العالمية، إلا أنه نبه إلى أن هذه الاحتياطيات تظل محدودة ولا يمكن الاعتماد عليها كحل مستدام.

وفي تقريرها الدوري الصادر الأسبوع الماضي، دقت الوكالة ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن العالم يستهلك احتياطاته النفطية "بسرعة قياسية" نتيجة الصراع في الشرق الأوسط الذي تسبب في تقليص إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الخليج. وذكر التقرير أنه "بعد مرور أكثر من عشرة أسابيع على اندلاع الحرب، فإن الخسائر المتزايدة في الإمدادات عبر مضيق هرمز تستنزف المخزونات العالمية بوتيرة تاريخية".

وكشفت بيانات الوكالة عن تراجع حاد في المخزونات العالمية بمقدار 250 مليون برميل في الفترة ما بين مارس وأبريل، وهو ما يعادل انخفاضاً بمعدل 4 ملايين برميل يومياً.

واختتمت وكالة الطاقة الدولية تقريرها بالتحذير من أن هذا الانخفاض المتسارع في الاحتياطيات، تزامناً مع الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، قد يمهد الطريق لارتفاعات حادة وكبيرة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.