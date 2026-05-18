"لحظة وأبدية".. السليمانية تحتضن المعرض الشخصي الأول للفنان التشكيلي لالو چیا

أربيل (كوردستان24)- افتتح الفنان التشكيلي "لالو چیا" معرضه الشخصي الأول بعنوان "لحظة وأبدية"، في أروقة كلية الفنون الجميلة بجامعة السليمانية، مقدماً رؤية بصرية وفلسفية حول مفاهيم الموت والوجود.

وصرح لالو چیا لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين، بأن المعرض يتألف من مجموعتين فنيتين مختلفتين، تعالج كل منهما موضوع "الموت" ودلالاته بأسلوب خاص. وأوضح أن المجموعة الأولى تضم ثلاث لوحات وثلاثة أعمال تركيبية توثق الموت المفاجئ لستة حيوانات في طرقات الجامعة وشوارع السليمانية؛ وهي مشاهد يومية يمر بها المارة دون توقف، لكنها هنا تتحول إلى مركز للعمل الفني لاستنطاق وعي المشاهد وجعله يتأمل في تلك اللحظات العابرة.

وأضاف الفنان: "في القسم الثاني من المعرض، انتقلتُ عبر ثلاث لوحات تجريدية إلى مستوى فكري وفلسفي آخر، حيث لا يظل الجسد أو الحدث الفيزيائي للموت هو المحور، بل يتم التساؤل عن كيفية قولبة معنى الموت؛ وكيف يمكن للغة والإعلام والأيديولوجيا السائدة أن تميع حقيقة الموت وتجعله يبدو أمراً اعتيادياً ومألوفاً".

وحول الرسالة العميقة للمعرض، أشار لالو چیا إلى أن أعماله لا تقتصر على موضوع الرفق بالحيوان، بل تركز على "التوازي" بين موت تلك الكائنات وشعور الإنسان بالعجز أمام حتمية رحيله. فالقوة غير المبالية التي تنهي حياة تلك الحيوانات هي ذاتها التي يمكن أن تتعامل بذات البرود مع حياة البشر؛ وهي فكرة تتدفق بهدوء وبعمق تحت جلد هذه الأعمال الفنية.

يُذكر أن المعرض افتتح اليوم الاثنين 18 أيار 2026، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. والفنان لالو چیا، وهو من أبناء مدينة السليمانية، كان قد شارك سابقاً في عدة معارض تشكيلية مشتركة، إلا أن هذا المعرض يمثل أولى خطواته الفردية الرامية لخلق حالة من الحوار والتفاعل العميق مع الجمهور.