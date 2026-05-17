باحثون يكتشفون "أقدم قصيدة" في تاريخ اللغة الإنجليزية

أربيل (كوردستان 24)- في كشف أثري وأدبي وُصف بـ "المذهل"، نجح باحثون من إيرلندا في العثور على أقدم قصيدة متبقية باللغة الإنجليزية، وذلك داخل صفحات مخطوطة من العصور الوسطى كانت منسية في إحدى المكتبات الوطنية بالعاصمة الإيطالية روما.

الصدفة والذهول

بدأت الرحلة عندما كانت "إليزابيتا مانيانتي"، الباحثة في كلية ترينيتي بدبلن، تتصفح النسخ الرقمية لكتاب قديم تعقّبته في مكتبة روما. وبشكل غير متوقع، ظهرت أمامها "ترنيمة كايدمون" (Caedmon’s Hymn)، وهي قصيدة يعود تاريخ تأليفها الأصلي إلى القرن السابع الميلادي، لكن هذه النسخة المكتشفة تعود إلى القرن التاسع، مما يجعلها واحدة من أقدم النسخ في العالم.

وقالت مانيانتي في تصريحات صحفية: "لقد أصبنا بالذهول ولم نصدق أعيننا. ما جعل الأمر استثنائياً هو أن القصيدة لم تكن مكتوبة كملاحظة هامشية كما جرت العادة، بل كانت جزءاً أصيلاً من النص الرئيسي للكتاب".

بداية الأدب الإنجليزي

تعتبر هذه القصيدة، التي ألفها عامل زراعي يدعى "كايدمون" في القرن السابع، نقطة الانطلاق الحقيقية للأدب الإنجليزي المكتوب. وتتألف القصيدة من تسعة أسطر تمجد "الخالق" و"حامي ملكوت السماء"، وقد كُتبت باللغة الإنجليزية القديمة (Old English).

من جانبه، أكد البروفيسور مارك فاولر، المختص في أدب العصور الوسطى، أن هذا الاكتشاف يغير فهمنا لتاريخ اللغة، موضحاً أن هذه النسخة تسبق النسخ المماثلة المعروفة سابقاً بنحو ثلاثة قرون، مما يثبت الأهمية الكبيرة التي كانت تتمتع بها اللغة الإنجليزية حتى في أوائل القرن التاسع.

رحلة عابرة للمحيطات

تحمل المخطوطة التي احتوت القصيدة تاريخاً لا يقل إثارة عن محتواها؛ فالمخطوطة هي نسخة من كتاب "التاريخ الكنسي للشعب الإنجليزي" للقديس "بيد"، وقد كُتبت في دير "نونانتولا" بشمال إيطاليا.

وعلى مر القرون، تنقلت المخطوطة بين أيدي جامعي كتب مشهورين، وعبرت المحيط الأطلسي مرتين، حيث استقرت لفترة في نيويورك لدى تاجر كتب نادرة، قبل أن تشتريها وزارة الثقافة الإيطالية في عام 1972 وتعيدها إلى روما، حيث ظلت هناك دون أن يدرك أحد قيمتها الفريدة حتى اليوم.

الرقمنة تفتح آفاقاً جديدة

أوضح مسؤولو المكتبة الوطنية في روما أن هذا الاكتشاف هو ثمرة مشروع ضخم لرقمنة الآلاف من المخطوطات النادرة وإتاحتها للباحثين حول العالم. وأشار "أندريا كابا"، مدير قسم المخطوطات، إلى أن هذا الاكتشاف ليس إلا البداية، مؤكداً أن التعاون الدولي والتقنيات الحديثة ستمهد الطريق لاكتشافات مذهلة أخرى في مجالات شتى كانت مخبأة بين رفوف المكتبات التاريخية.





المصدر: CBS News