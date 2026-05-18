ألمانيا تعتزم نشر نظام "باتريوت" للدفاع الجوي في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم برلين نشر بطارية للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" في تركيا، في إطار مهمّة تتناوب عليها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن نحو 150 جنديا سينتقلون مع منظومة "باتريوت" المضادة للصواريخ من مدينة هوسوم في شمال البلاد إلى تركيا في نهاية حزيران/يونيو وحتى أيلول/سبتمبر. وقالت إن المنظومة تتكوّن من ثماني منصات إطلاق، إضافة إلى وحدة رادار ومركز للتحكّم في النيران.

وستحلّ الوحدة الألمانية محلّ وحدة أميركية موجودة حاليا في تركيا، في إطار عملية تناوُب بين دول الحلف.

وأوكلت إلى الوحدة الأميركية مهمّة تعزيز الدفاعات التركية ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت ضدّ الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وأعلنت قوات الحلف أنها أسقطت صواريخ بالستية إيرانية فوق تركيا ثلاث مرات على الأقل منذ بداية الحرب.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده "تتحمّل مسؤولية أكبر داخل الناتو"، مضيفا أن "التعاون الوثيق بين جنودنا وشركائنا الأتراك والأميركيين يُظهر مدى موثوقية تعاوننا مع حلفائنا".

وسبق أن نشرت ألمانيا أنظمة "باتريوت" في تركيا بين العامين 2013 و2015 للمساعدة في حماية مجالها الجوي إبّان الحرب في سوريا.

وصُمّم نظام "باتريوت" الأميركي للدفاع الجوّي المتحرّك لاعتراض الصواريخ البالستية التكتيكية وصواريخ كروز المنخفضة الارتفاع والطائرات.