مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم مسلح جنوب تركيا

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالتا أنباء DHA وIHA الترکية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح عندما أطلق مسلح النار قرب مدينة مرسين جنوب تركيا اليوم الاثنين 18 ايار/مایو 2026.

وذكرت DHA أن شخصين على الأقل قُتلا عندما أطلق المهاجم النار في مطعم، بينما قُتل الاثنان الآخران في مكان آخر، وفرّ المهاجم بسيارة.

ووقع إطلاق النار قرب مدينة طرسوس، على بُعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) شمال شرق مرسين، ما استدعى عملية بحث واسعة النطاق للشرطة للعثور على مطلق النار، شاركت فيها أيضًا طائرات هليكوبتر.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الشرطة أو أي مسؤولين آخرين.

وذكرت DHA أن مطلق النار شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وكان مسلحًا ببندقية صيد.

وأشارت IHA إلى أن من بين القتلى صاحب المطعم وأحد موظفيه، بينما عرّفت الضحيتين الأخريين بأنهما شاب كان يرعى الماشية وسائق شاحنة.

ويأتي هذا الحادث بعد شهر من هجومين مسلحين نفذهما مراهقون هزّا تركيا.

في الحادث الأول، أصيب 16 شخصًا، بينما أودى الهجوم الثاني بحياة 10 أشخاص، معظمهم من تلاميذ المدارس الصغار.