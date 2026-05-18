بزشكيان يرد على تهديدات ترامب: الحوار لا يعني "الاستسلام" ولن نتراجع عن حقوقنا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في أول رد فعل يعكس استراتيجية طهران حيال الضغوط الأمريكية المتصاعدة، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تنظر إلى المفاوضات كأداة للتراجع، مشدداً على أن "الحوار لا يعني الاستسلام".

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، تزامناً مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن "حرب متجددة" وإشارته إلى أن "الساعة تدق" أمام القيادة الإيرانية.

منطق القوة والكرامة

عبر حسابه الرسمي، وجه بزشكيان رسالة واضحة مفادها أن الجمهورية الإسلامية تدخل أي حوار من منطلق "الكرامة والاقتدار"، مع التركيز على حفظ حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بزشكيان أن بلاده لن تتراجع تحت أي ظرف من الظروف عن "الحقوق القانونية للشعب والبلاد"، مؤكداً أن طهران ستواجه التحديات بـ "المنطق وكل ما تملك من قوة" لحماية مصالحها و"شرف إيران".

رد غير مباشر على "إنذارات ترامب"

تأتي تغريدة بزشكيان كدفاع دبلوماسي عن الموقف الإيراني بعد ساعات من تصريحات ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، والتي أكد فيها أنه "غير منفتح" على أي تنازلات، ملمحاً إلى تحرك عسكري وشيك بقوله إن إيران "تعرف ما الذي سيحدث قريباً". ويُنظر إلى كلام بزشكيان على أنه محاولة لامتصاص الضغط الأمريكي مع التأكيد للقاعدة الداخلية والخارجية أن طهران لن تُساق إلى طاولة المفاوضات تحت التهديد العسكري بوضعية "المستسلم".

بين التحشيد العسكري والجمود الدبلوماسي

وتتزامن هذه التصريحات مع تقارير استخباراتية تشير إلى وصول الاستعدادات الأمريكية والإسرائيلية لذروتها لاحتمال استئناف "عملية الملحمة العنيفة" (Epic Fury). وفي الوقت الذي يمارس فيه ترامب سياسة "حافة الهاوية" لإجبار طهران على قبول شروط قاسية تتعلق ببرنامجها النووي وتأمين مضيق هرمز، يبدو أن طهران اختارت ردًا مزدوجًا؛ فمن جهة تُبقي باب الوساطة الباكستانية مفتوحاً عبر مقترحات مضادة، ومن جهة أخرى يخرج رئيسها ليضع "خطوطاً حمراء" أمام أي تسوية مستقبلية.

خلاصة الموقف

يرى محللون أن تغريدة بزشكيان تهدف إلى إيضاح أن إيران مستعدة للحوار، ولكن ليس بالشروط التي تفرضها واشنطن حالياً. ومع إصرار ترامب على أن "الوقت بدأ ينفد"، تضع تصريحات بزشكيان المنطقة أمام سيناريوهين: إما وصول الوساطة الباكستانية إلى مخرج يرضي "كرامة" طهران و"مطالب" واشنطن، أو الانزلاق نحو المواجهة التي يلوح بها البنتاغون في الأيام القليلة القادمة.