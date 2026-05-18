واشنطن تعلن تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحراً من العقوبات لـ 30 يوماً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين تمديد إعفاء شحنات النفط الروسي المحمّلة بها ناقلات مبحرة حاليا، من العقوبات لمدة ثلاثين يوما، مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب استمرار التوتر في الشرق الأوسط رغم الهدنة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور على منصة إكس إن "رخصة الـ30 يوما العامة الموقتة" الأخيرة ستمنح "الدول الأكثر ضعفا القدرة على الوصول موقتا إلى النفط الروسي العالق حاليا في البحر".

يمثّل الإعلان الصادر الإثنين ثاني تمديد تقرّه الإدارة الأميركية لهذا الإجراء الموقت الرامي إلى معالجة نقص إمدادات النفط جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

ردا على الضربات، شملت قائمة الاستهدافات الإيرانية حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز في العالم.

وانتهت في 16 أيار/مايو مفاعيل إعفاء سابق من العقوبات لشحنات النفط الروسي الموجودة في عرض البحر، وفق ما نقلته فرانس برس.

مع اندلاع الحرب، قفزت أسعار النفط عالميا، وقد لمس المستهلكون الأميركيون تداعيات ذلك إذ ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 50 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه قبل 28 شباط/فبراير.

وأصدرت الولايات المتحدة في آذار/مارس أول إعفاء من العقوبات على شحنات النفط الروسي في عرض في البحر.

التدبير لقي انتقادات، خصوصا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تخوض بلاده حربا مع روسيا منذ شباط/فبراير 2022، حين بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا.

وقال بيسنت إن التمديد "يوفّر مرونة إضافية"، وسيساعد في استقرار سوق النفط وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر ضعفا من حيث الأمن الطاقوي.