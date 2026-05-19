طهران تنتقد تصريحات للمستشار الألماني ميرتس بشأن حادثة "نووي الإمارات"

أربيل (كوردستان 24)- انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية التصريحات الأخيرة الصادرة عن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والتي حمّل فيها طهران مسؤولية حادثة انفجار وقعت بالقرب من منشأة نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اتهامات المستشار الألماني بأنها "تفتقر للأساس القانوني"، متهماً برلين بتبني "معايير مزدوجة" في التعامل مع قضايا الأمن النووي في المنطقة.

انتقاد للازدواجية

وأشار بقائي إلى ما وصفه بـ "التناقض" في الموقف الألماني، معتبراً أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تواجه تنديداً من برلين، بل تم إيجاد تبريرات لها، في حين يتم توظيف لغة "القانون الدولي" عند وقوع حوادث أخرى، على حد تعبيره.

موقف الإمارات والتحقيقات

ولفت المتحدث الإيراني إلى أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لم توجّه اتهاماً رسمياً مباشراً لإيران بالوقوف وراء الحادثة، واصفاً الواقعة بأنها "عملية تضليل" (False Flag) تهدف إلى تقويض جهود الوفاق والاستقرار الإقليمي.

وختم بقائي بالقول إن مبدأ حماية المنشآت النووية يجب أن يكون معياراً عالمياً ينطبق على الجميع دون استثناء، بعيداً عن المصالح والمكاسب السياسية.



المصدر: وسائل اعلام ایرانیة