مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار على مسجد بولاية كاليفورنيا

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار جماعي على مسجد داخل مركز إسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الاثنين، وفق ما أفادت الشرطة الأميركية التي أعلنت لاحقا أنها عثرت على جثتي مراهقين يشتبه بأنهما نفذا الهجوم وقضيا انتحارا.

وقالت الشرطة إن فرق الطوارىء عثرت على الضحايا داخل المركز الإسلامي الشاسع في سان دييغو، قبل أن تعثر لاحقا على جثتي منفذي الهجوم البالغين 18 و17 عاما.

وأظهرت لقطات جوية من مروحية قوات إنفاذ القانون متجمعة أمام مبنى داخل المركز الاسلامي، وبجوارها جثة غارقة في دمائها.

وقال قائد شرطة سان دييغو، سكوت وال، للصحفيين "نحن نحقق حاليا في هذه القضية باعتبارها جريمة كراهية"، مضيفا "كان هناك بالتأكيد خطاب كراهية".

وانتشرت سيارات الشرطة حول المركز الإسلامي الذي يُوصف على موقعه الإلكتروني بأنه أكبر مسجد في مقاطعة سان دييغو، الواقعة جنوب كاليفورنيا.

وبعد فترة وجيزة من تطويق المكان ومناشدة السلطات سكان المنطقة التزام منازلهم، أعلنت شرطة سان دييغو تحييد التهديد في المركز.

وقال وال "تلقينا بلاغا عن وجود مسلح نشط في المركز الإسلامي. وفي غضون أربع دقائق، وصل الضباط إلى الموقع وعثروا بشكل فوري على ثلاث جثث أمام المركز".

أضاف "بدأنا على الفور بالانتشار استجابةً لمطلق نار نشط في مسجد ومدرسة مجاورة"، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت مكالمات بشأن حالات إطلاق النار أخرى في مكان قريب، حيث تعرض عامل تنسيق حدائق يعمل هناك لإطلاق نار لكنه لم يصب بأذى.

- استهداف مركز عبادة

وخارج المركز الإسلامي، عثرت الشرطة على سيارة وبداخلها مطلقي النار قتيلين.

وقال وال "يبدو أن المشتبه بهما في هذه المرحلة قد ماتا متأثرين بجروح ناجمة عن إطلاق النار على نفسيهما، ولم يتدخل ضباط شرطة بإطلاق النار من اسلحتهم".

وأفادت الشرطة بأن أحد حراس الأمن في المركز الإسلامي كان من بين القتلى الثلاثة، في حين لم تتضح هوية القتيلين الآخرين على الفور.

ولفت وال إلى أن ما فعله الحارس الأمني كان "بطوليا، ولا شك أنه أنقذ أرواحا اليوم".

وكشف قائد الشرطة إن والدة أحد المشتبه بهما اتصلت بالشرطة قبل ساعتين من الهجوم وأفادت بأن ابنها "يميل إلى الانتحار" وأن العديد من الأسلحة وسيارتها مفقودة.

في البداية، نشرت الشرطة قوات في منطقة حول مدرسة ثانوية كان المشتبه به يتردد إليها، إلى حين تلقت بلاغا عن مطلق نار نشط في المركز الإسلامي.

وأكد مدير المركز الاسلامي الإمام طه حسّان في رسالة سلامة "كل الأطفال وأفراد الطاقم والمعلمين"، مشيرا إلى خروجهم من المبنى.

وقال "لم نشهد مأساة كهذه من قبل. وفي هذه اللحظة، كل ما يمكنني قوله هو أننا نصلي ونتضامن مع جميع العائلات في مجتمعنا هنا".

وأضاف "من المشين للغاية استهداف مكان عبادة".

ووصف الرئيس دونالد ترامب في حديث مع صحفيين إطلاق النار بأنه "وضع مروع"، مضيفا "تم إطلاعي على بعض التحديثات المبكرة ولكننا سنعود ونتفحصها مجددا بشدة".

وقال وال إنه بالنظر إلى موقع الهجوم، فإن المحققين "يعتبرونه جريمة كراهية إلى أن يثبت العكس".

وأعرب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم عن صدمته من الهجوم، قائلا "لا ينبغي للمصلين في أي مكان أن يخافوا على حياتهم".

وكتب على منصة اكس "الكراهية ليس لها مكان في كاليفورنيا، ولن نتسامح مع أعمال الإرهاب أو الترهيب ضد المجتمعات الدينية" مضيفا "إلى المجتمع المسلم في سان دييغو: كاليفورنيا تقف معكم".