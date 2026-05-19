تعليق الضربة العسكرية الأمريكية لإيران وتغليب خيار التفاوض

اربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران اليوم الثلاثاء 19 ايار/مایو 2026، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات مباشرة من قادة بارزين في الشرق الأوسط لإعطاء فرصة إضافية للمفاوضات الجارية. وأوضح ترامب أن التأجيل سيكون لفترة قصيرة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام، مع التأكيد على جاهزية القوات الأمريكية لشن هجوم واسع النطاق في حال فشل المسار الدبلوماسي.

دور الوساطة الإقليمية

أشار الرئيس ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، إلى أن قادة ثلاث دول خليجية لعبوا دوراً محورياً في هذا القرار، وهم:

1-الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: أمير دولة قطر.

2-الأمير محمد بن سلمان: ولي عهد المملكة العربية السعودية.

3-الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبلغ هؤلاء القادة الإدارة الأمريكية بأن هناك "مفاوضات جادة" قد تؤدي إلى اتفاق سلام يضمن مصالح الولايات المتحدة ويمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

الوضع الميداني والعسكري

- الانتشار العسكري: تحتفظ الولايات المتحدة بقوات بحرية كبيرة في المنطقة، تشمل حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

- الحصار البحري: تواصل القوات الأمريكية فرض حصار بحري على السفن الإيرانية للضغط على طهران.

- القدرات القتالية: صرح الأدميرال براد كوبر (قائد القيادة المركزية) بأن القدرات القتالية الإيرانية قد "تدهورت بشكل كبير"، بما في ذلك غرق معظم القوات البحرية الإيرانية. ومع ذلك، تشير تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) إلى أن إيران قادرة على الصمود أمام الحصار لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر إضافية قبل مواجهة انهيار اقتصادي حاد.

- التكاليف المادية: بلغت تكلفة النزاع حتى الآن حوالي 29 مليار دولار، دون احتساب الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية جراء الهجمات الإيرانية.

مسار المفاوضات والعقبات

تشير التقارير إلى وجود حراك دبلوماسي بوساطة باكستانية وتبادل للمقترحات بين واشنطن وطهران:

- المطالب الأمريكية: تصر واشنطن على فرض قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم (تتراوح المقترحات بين 20 إلى 25 عاماً من الحظر)، ووقف دعم الفصائل الموالية لإيران في المنطقة.

- المطالب الإيرانية: تسعى طهران لرفع العقوبات عن صادرات النفط وإنهاء حالة الحرب قبل الإعلان عن أي اتفاق نووي.

- عقبة الترتيب الزمني: يكمن الخلاف في "تسلسل الخطوات"؛ حيث تريد إيران إنهاء الحرب أولاً، بينما تصر الولايات المتحدة على إعلان شامل لكافة الملفات (النووي والإقليمي) في وقت واحد.

السياق الاقتصادي والسياسي الداخلي

- أزمة الطاقة: أدى التوتر في مضيق هرمز (الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط العالمية) والحصار المتبادل إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود.

- الانتخابات النصفية: يأتي هذا التصعيد قبل خمسة أشهر من الانتخابات النصفية الأمريكية، مما يزيد من الضغوط الشعبية بسبب الوضع الاقتصادي.

- الجدل القانوني: تواجه الإدارة الأمريكية انتقادات قانونية لتجاوز النزاع مدة 60 يوماً دون تفويض من الكونغرس، وفقاً لـ "قانون سلطات الحرب". وتبرر الإدارة ذلك بأن التوقف الحالي في القصف ينهي النزاع الأول، وأن أي استئناف سيعتبر صراعاً جديداً.

موقف دولة الإمارات

يبرز التقرير تحولاً في الموقف الإماراتي؛ فرغم كونها من الدول التي تتخذ عادةً موقفاً متشدداً تجاه إيران، إلا أنها كانت من بين المحفزين على التهدئة. ويُعزى ذلك إلى تعرض بنيتها التحتية النفطية ومدنها لهجمات إيرانية نتيجة علاقاتها الأمنية والدبلوماسية الوثيقة مع إسرائيل، مما يجعلها أكثر عرضة للتضرر في حال استمرار الحرب الشاملة.

يبقى الوضع رهيناً بالأيام القليلة القادمة، حيث يوازن الرئيس ترامب بين الضغوط العسكرية لإنهاء الملف الإيراني، وبين نصائح الحلفاء الإقليميين والمخاوف الاقتصادية والقانونية الداخلية. الضربة العسكرية لا تزال خياراً مطروحاً "في أي لحظة" إذا لم تسفر المفاوضات عن النتائج التي تنشدها واشنطن.

المصدر: Washington Post