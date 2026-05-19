أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل أمريكا ضرب إيران

أربيل (كوردستان24)- تراجع النفط بعدما أجلت أمريكا ضربة على إيران كانت مقررة اليوم الثلاثاء، استجابة لطلب من حلفاء في الخليج العربي.

خام "برنت" تداول عند 110 دولارات للبرميل، بعدما ارتفع 2.6% أمس الاثنين، بينما كان خام "تكساس" قرب 108 دولارات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "طلب قادة السعودية وقطر والإمارات التريث في تنفيذ هجومنا العسكري المخطط له على إيران، والذي كان مقررا غدا، لأن مفاوضات جدية تجري حاليا".

صعد الخام بفعل عدم اليقين بشأن المحادثات، واحتمال أن يؤدي الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى خنق إمدادات الطاقة من الخليج العربي لفترة أطول، وهددت واشنطن مرارا بتجديد العمل العسكري دون تنفيذ، ولم تؤكد طهران تجدد المناقشات.

كبير مسؤولي الاستثمار في "موريل سيبرت" مارك مالك قال "إلغاء الهجوم أمر إيجابي"، مضيفا "تغيير الخطط يظهر فقط مدى عشوائية الوضع في المفاوضات".

ترمب لفت إلى أن أمريكا مستعدة للهجوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا، وأشار في فعالية بالبيت الأبيض أمس الاثنين، بعد ساعات من منشوره إلى "أنه أجل الهجوم لفترة قصيرة، ونأمل ربما إلى الأبد، لكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات كبيرة جدا مع إيران، وسنرى ما ستؤول إليه".

أبقى حصار بحري أمريكي محطة النفط في جزيرة "خرج" الإيرانية متوقفة عن العمل لمدة لا تقل عن 10 أيام، ما قطع إيرادات طهران النفطية وسحب ملايين البراميل من السوق، ويمثل ذلك تحولا عكسيا لإيران، التي كانت المصدر المهيمن لصادرات الخام عبر المضيق، بعدما منعت سفن دول أخرى من عبور الممر المائي.

قلص الخام مكاسبه لفترة وجيزة أمس الإثنين بعدما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن واشنطن اقترحت إعفاء مؤقتا من العقوبات إلى حين التوصل إلى اتفاق، وقال مسؤول أمريكي رفض كشف اسمه، إن التقرير غير صحيح، لكنه لم يقدم تفاصيل.

في الوقت نفسه، أصدرت أمريكا إعفاء جديدا يسمح ببيع خام روسيا ومنتجاتها النفطية المحملة بالفعل على ناقلات، بعد أيام من انتهاء صلاحية الإعفاء السابق.

«بلومبرغ»