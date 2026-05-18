أداني" الهندية تدفع 275 مليون دولار لتسوية انتهاكات عقوبات إيران مع واشنطن

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر يوم الاثنين 18 ایار/مایو 2026، أن إحدى الشركات التابعة للملياردير الهندي غوتام أداني وافقت على دفع 275 مليون دولار أمريكي لتسوية تحقيق جارٍ حول انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة "أداني إنتربرايزز المحدودة" (AEL)، وهي جزء من المجموعة العملاقة التي يملكها الملياردير الهندي. وقالت وزارة الخزانة: "وافقت شركة أداني إنتربرايزز على تسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة عن 32 انتهاكاً واضحاً لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المفروضة على إيران"، وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات تتعلق بمشتريات الشركة من شحنات غاز البترول المسال (LPG) خلال الفترة ما بين تشرین الثانی/نوفمبر 2023 وحزیران/ يونيو 2025.

وجاء إعلان يوم الاثنين بعد أيام قليلة من موافقة "أداني" على دفع تسوية منفصلة بقيمة 18 مليون دولار في قضية مدنية أمريكية تتعلق بالفساد، وذلك دون الاعتراف بالذنب، وفقاً لما صرحت به شركة أخرى تابعة له. وفي تلك القضية، واجه أداني اتهامات بالمشاركة في مخطط رشوة يُقدّر بنحو 250 مليون دولار، بهدف الحصول على عقود توريد طاقة شمسية مجزية عبر تقديم رشى لمسؤولين هنود.

وكانت شركة "أداني إنتربرايزز" قد أعلنت في فبراير الماضي تعاونها الكامل مع التحقيقات الأمريكية بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات، وهي التحقيقات التي أسفرت عن اتفاق التسوية المعلن مؤخراً. تُعد مجموعة "أداني" إحدى أكبر الإمبراطوريات التجارية في الهند؛ إذ تشمل أنشطتها قطاعات الموانئ، ومحطات توليد الطاقة، ومصانع الإسمنت، والمؤسسات الإعلامية. وقد تعرض غوتام أداني، الذي يُصنف ضمن أثرى أثرياء العالم، لضغوط شديدة في السنوات الأخيرة نتيجة مزاعم حول احتيال مؤسسي، مما أدى إلى تذبذب حاد في أسهم مجموعته. ويُعرف عن أداني قربه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث ينحدر كلاهما من ولاية غوجارات.



المصدر: وکالات