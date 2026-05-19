ألمانيا تنشر منظومة باتريوت و150 جندياً في تركيا بدلاً من القوات الأمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن خطة لإرسال منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" ونحو 150 جندياً إلى تركيا، وذلك في إطار جهود تعزيز الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وتولي مسؤوليات الدفاع الجوي بدلاً من القوات الأمريكية.

وصرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن الإجراءات اللوجستية لنشر هذه المنظومات ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المقرر أن تبدأ القوات الألمانية مهامها رسمياً في مطلع شهر حزيران/يونيو من عام 2026، حيث ستتسلم المواقع التي تشغلها حالياً الوحدات العسكرية الأمريكية.

ووفقاً للجدول الزمني المعلن، ستستمر مهمة هذه القوات حتى أيلول/سبتمبر من العام نفسه، وتعمل تحت مظلة شبكة الدفاع الجوي التابعة للناتو وبالتنسيق الكامل مع الجيش التركي.

وأكد بيستوريوس أن هذه الخطوة تبرهن على التزام ألمانيا بتحمل مسؤولية أكبر في حماية الأمن الجوي للتحالف، وتعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة الحيوية من القارة.

وتأتي هذه الاستجابة في وقت طالبت فيه تركيا مراراً، بصفتها عضواً فاعلاً في الناتو، بتعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة التحديات الأمنية والاضطرابات على حدودها الجنوبية.

يُذكر أن لألمانيا تجربة سابقة في هذا السياق، حيث نشرت منظومات "باتريوت" في مدينة "مرعش" (كهرمان مرعش) بين عامي 2013 و2015. ويندرج قرار العودة في عام 2026 ضمن الاستراتيجية الجديدة للحلف الهادفة لتأمين أجواء الدول الأعضاء ضد التهديدات الخارجية عبر تدوير القوات والقدرات الدفاعية بين الحلفاء.