النموذج الاقتصادي الإماراتي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أربيل (كوردستان24)- تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تحديات أمنية واقتصادية متزايدة وضعت نموذجها القائم على الاستقرار والأعمال تحت الاختبار، وذلك في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية التي طالت منشآت حيوية وأثرت على قطاعات رئيسية في البلاد.

تحديات قطاع الطاقة والملاحة

أدت الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى تراجع صادرات الإمارات من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة تجاوزت 50%. ورداً على هذه الضغوط، اتخذت الدولة خطوات استراتيجية شملت الإعلان عن خطط لبناء خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز، والانسحاب من منظمة "أوبك" لتعزيز الإنتاج على المدى الطويل، وهي خطوة كانت قيد الدراسة منذ ما قبل اندلاع النزاع.

تأثيرات متباينة على السياحة والأعمال

تأثر قطاعا السياحة والمؤتمرات، اللذان يسهمان بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل ملحوظ. ووفقاً لبيانات "نورثبورن للاستشارات"، تم تأجيل أو إلغاء أكثر من 70 فعالية مجدولة منذ فبراير الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالتأمين والمسؤولية القانونية.

وفي قطاع الضيافة، تشير تقديرات وكالة "موديز" إلى انخفاض حاد في معدلات إشغال الفنادق، حيث وصلت في بعض المنشآت الكبرى بدبي إلى حوالي 20%، مع توقعات باستمرار هذا التراجع خلال الربع القادم. ورغم هذه التحديات، استأنفت شركة "طيران الإمارات" جدول رحلاتها بالكامل، كما استضافت دبي فعاليات ثقافية مثل معرض "أرت دبي" في محاولة للتأكيد على استمرارية النشاط الاقتصادي والثقافي.

الوضع الأمني والرد الرسمي

أثار هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية يوم الأحد الماضي مخاوف أمنية جديدة، رغم تأكيد السلطات عدم وقوع تسرب إشعاعي واستمرار العمل في المحطة. وفي بيان شديد اللهجة، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الدولة "لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها وسيادتها"، مشددة على احتفاظها بحقها الكامل في الرد عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية.

المرونة المالية والمخاطر المستقبلية

يرى محللون في معهد التمويل الدولي أن الإمارات تمتلك هوامش مالية ضخمة تمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية الحالية، مما حال دون وقوع خسائر كبرى في الوظائف أو نزوح جماعي للاستثمارات الأجنبية حتى الآن. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يشكل خطراً بعيد المدى على الصورة الذهنية للإمارات كوجهة آمنة وحيوية للأعمال الدولية، وهي الركيزة التي اعتمدت عليها الدولة في نموها لعقود.

على الصعيد السياسي، يشير مراقبون إلى أن القيادة الإماراتية باتت تتبنى سياسة خارجية أكثر حزماً في العقد الأخير لحماية مصالحها القومية، وهو ما انعكس في تصريحات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي أكد في وقت سابق على قدرة الإمارات على مواجهة التحديات وحماية نموذجها التنموي.





المصدر: AP