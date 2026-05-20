قمة بكين: "شي" يحذر من حرب في الشرق الأوسط وبوتين يؤكد وصول العلاقات مع الصين لمستوى غير مسبوق

أربيل (كوردستان 24)- شهدت العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء 20 ایار/مایو 2026، قمة رفيعة المستوى جمعت الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث هيمنت ملفات الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القوتين العظميين على جدول الأعمال.

تحذير من التصعيد في الشرق الأوسط

وفي موقف دبلوماسي بارز، حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ من خطورة عودة التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، واصفاً استئناف العمليات العسكرية بـ "غير المناسب". وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تهديدات أمريكية بمعاودة الضربات على إيران، حيث أكد "شي" أن وضع منطقة الخليج يقف حالياً على "مفترق طرق بين الحرب والسلم".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" عن الرئيس الصيني تشديده على ضرورة التوصل العاجل إلى وقف كامل للحرب، قائلاً: "مواصلة المفاوضات أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولا بديل عن السعي لتحقيق السلام الشامل".

علاقات تاريخية وشراكة راسخة

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد الزعيمان بمتانة الروابط التي تجمع موسكو وبكين. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "مستوى عالٍ غير مسبوق"، مشيراً إلى أنها باتت تمثل نموذجاً للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الحقيقي في العالم المعاصر.

من جانبه، وصف الرئيس الصيني العلاقة بـ "الراسخة"، مؤكداً نجاح البلدين في تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بصلابة، رغم كل التجارب والتحديات الدولية التي واجهتهما.

تأتي هذه القمة لتعكس عمق التنسيق "الروسي-الصيني" في مواجهة الأزمات العالمية، ورغبتهما في تقديم رؤية مشتركة تجاه قضايا الأمن والاستقرار الدوليين.





المصدر: وکالات