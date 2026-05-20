ليندسي غراهام لترامب: إيران تماطل لكسب الوقت

ليندسي غراهام: إيران تريد فقط تأجيل المفاوضات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أشار السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام خلال منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "آمل وأتوقع، بعد عدة أشهر من المفاوضات مع الإيرانيين، أن ترفض إدارة ترامب أي محاولة إيرانية لتأجيل المفاوضات مجدداً. لقد كان لدى النظام الإيراني عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق، ولكن من الواضح بالنسبة لي أنهم يتلاعبون".

كما أضاف قائلاً: "أنا أفضل حلاً دبلوماسياً، لكن أقدم حيلة لإيران هي: التأجيل، والتأجيل، والتأجيل".

وبخصوص أي اتفاق محتمل، قال السيناتور: "أتطلع بفارغ الصبر لمراجعته في مجلس الشيوخ".