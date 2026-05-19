14 حزباً سياسياً في كوردستان تدعو إلى بذل جهود جادة لإعادة تفعيل برلمان الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت 14 قوة وحزباً سياسياً في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس برلمان الإقليم، دعت فيه إلى تحرك وطني عاجل وجاد لإعادة تفعيل المؤسسة التشريعية، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورة قصوى لتحصين كيان إقليم كوردستان وحمايته من التهديدات الراهنة.

وشدد البيان على المكانة الرمزية والقانونية للبرلمان، ووقع عليه كل من: (حزب الشغيلة الكوردستاني، الاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني - YNDK، الحركة الاشتراكية الكوردستانية، حزب كادحي كوردستان، تحالف صوت الوطن، الحزب القومي الكوردستاني، حزب تحرير كوردستان، حركة الرابطة الإسلامية الكوردستانية، حركة دعاة السلام الكوردستانية، الحركة الديمقراطية لشعب كوردستان، الحزب التقدمي الديمقراطي الكوردستاني، حزب المحافظين الكوردستاني، حزب البناء الديمقراطي الكوردستاني، وحزب الإصلاح الوطني)

ووصف الموقّعون هذه المؤسسة بأنها المكتسب الديمقراطي والسياسي الأبرز في التاريخ المعاصر للشعب الكوردي، والركيزة الشرعية التي تبلورت تضحيات الشهداء وعقود النضال الطويلة لإنشائها.

ووجهت الأحزاب الـ14 نداءً مباشرًا إلى أعضاء البرلمان الجدد والكتل النيابية والقوى السياسية كافة، حثتهم فيه على الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية والتسامي فوق الخلافات لتفعيل البرلمان دون تأخير.

وأوضح المؤتمرون أن انتظام عمل البرلمان في هذه المرحلة الحساسة يمثل الضمانة الأساسية لحفظ كيان الإقليم الدستوري وتفعيل دور المؤسسات الشرعية، مما يمكنها من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية بصف موحد.